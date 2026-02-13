Everton destaca crescimento no Madureira e mira quartas de final diante do Boavista

O atacante Everton chega às quartas de final do Campeonato Carioca em um momento de afirmação com a camisa do Madureira. Anunciado pelo clube em dezembro de 2025, o jogador soma 5 partidas na temporada e conquistou a titularidade ao longo da competição, ganhando espaço com atuações consistentes.

Everton tem sido peça importante na estrutura da equipe, especialmente em jogos de maior exigência, como na boa atuação diante do Vasco, em São Januário. Com passagens por Portuguesa, Vila Nova e Red Bull Bragantino, o atleta valoriza o crescimento dentro do clube e a sequência recebida.

“Cheguei com muita vontade de mostrar meu trabalho e conquistar meu espaço. Sabia que teria que trabalhar forte, respeitar o processo, e fico feliz por ter conseguido essa sequência. Estou me sentindo cada vez mais confiante e adaptado ao estilo do time.”

Agora, o desafio é o Boavista, nesta sexta-feira (13), às 17h, em confronto válido pelas quartas de final do Estadual. Everton projeta um duelo intenso e decisivo.

“É um jogo grande, eliminatório, que mexe com todos. Sabemos da qualidade do Boavista, mas confiamos muito no nosso grupo. Fizemos uma boa primeira fase e queremos coroar isso com a classificação. Vamos entrar focados e determinados para buscar essa vaga na semifinal.”