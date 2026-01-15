Botafogo inicia o Carioca de 2026 enfrentando a Portuguesa, no Luso-Brasileiro
Glorioso tenta mudar desempenho ruim dos últimos dois estaduais
O Botafogo estreia no Campeonato Carioca 2026 diante da Portuguesa, nesta quinta (15), às 19h (horário de Brasília), no estádio Luso-Brasileiro.
É também o primeiro compromisso do Glorioso na temporada, mas sem seus principais nomes. Nas primeiras rodadas do estadual, o Botafogo utilizará a base. No ano passado, o desempenho foi ruim e o clube não chegou sequer nas semifinais da Taça Rio, terminando apenas na 9ª colocação.
O Alvinegro deve ir a campo com: Christian Loor; Kadu, Danillo, Justino e Gabriel Abdias; Lucas Camilo, Bernardo Valim e Felipe Januário; Kauan Toledo, Caio Valle e Arthur Izaque.
A Lusa fará seu segundo jogo no Carioca. Em jogo antecipado da 5ª rodada, a Portuguesa empatou com o Flamengo por 1x1. Na edição de 2025, o clube fez apenas 10 pontos e ocupou a décima colocação.
A Portuguesa deve ser escalada da seguinte maneira: Douglas Borges; Sávio, Carlos Henrique, Lucas Costa e Guilherme Santos; Henrique Rocha, João Paulo, Rhuan Silveira, Bruno Mota e Guilherme Silveira; Léo Muchacho.
A arbitragem é de Lucas Coelho Santos. Ele é auxiliado pro Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Naiara Mendes Tavares. O VAR fica comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga.