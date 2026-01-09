Mídia do Uruguai repercute matéria de O SÃO GONÇALO mostrando que Terans voltou ao Fluminense contundido

A matéria do repórter Thales Lima, para O SÃO GONÇALO, revelando que o uruguaio David Terans, atleta do Fluminense, voltava de um empréstimo ao Penarol com uma lesão no tendão de Aquiles, repercutiu na mídia uruguaia e nas redes sociais. Torcedores, dirigentes e jornalistas expressaram insatisfação com a devolução antecipada do jogador ainda lesionado, reforçando situações contratuais que podem abrir precedentes se não forem bem regulamentadas. Uma das possibilidades apresentadas por dirigentes Tricolores, de acordo com a matéria, é acionar a Justiça ou Fifa. O Fluminense notificou o Peñarol e aguarda com cautela sobre o desenrolar da situação.

A página "FutMais" https://x.com/futtmais/status/2008322097383088564?s=46 no X (antigo Twitter), repercutiu o furo de reportagem do repórter Thales Lima, que teve um engajamento com mais de 200 mil visualizações e milhares de curtidas entre os torcedores de todos os clubes. Além de outras paginas nas redes sobre futebol e do Tricolor. https://x.com/golsdobrasil1/status/2008354288775340279?s=46

Sobre o assunto, os torcedores do Fluminense reclamaram do episódio como "falta de profissionalismo" do Peñarol, enquanto alguns torcedores do clube uruguaio concordaram com os tricolores e outros não.

Do lado Uruguaio, veículos esportivos como o "Carve Deportiva", que é uma emissora de rádio e com canal no Youtube com mais de 36 mil inscritos, foi um dos meios de comunicação que repercutiu a matéria de O SÃO GONÇALO. O canal destacou a informação do jornalista e os questionamentos citados por ele na matéria. Além da rádio, jornalistas e torcedores do Peñarol opinaram sobre a situação ocorrida com o atleta e ambos os clubes.





Reprodução