Roberto Carlos, ex-seleção brasileira, passa por complicações após cirurgia no coração

Roberto Carlos teve complicações após uma cirurgia no coração mas está fora de perigo - Foto: Reprodução

O ex-jogador Roberto Carlos, lateral esquerdo da seleção brasileira, foi hospitalizado após ser diagnosticado com um problema no coração.

Roberto passou por uma cirurgia que durou cerca de três horas, mais do que o previsto inicialmente por conta de complicações no procedimento.

As informações foram publicadas pelo jornal espanhol "AS", nesta quarta-feira (31). Por meio de seus representantes, o ex-jogador enviou uma mensagem ao veículo europeu afirmando que estava bem.

Ainda segundo o “AS”, Roberto Carlos procurou atendimento médico após realizar exames na perna, onde foi encontrado um pequeno coágulo sanguíneo.

Uma ressonância magnética de corpo inteiro teria apontado que o coração não estava funcionando de forma adequada, o que levou à internação imediata para a realização de um procedimento de cateterismo.

O procedimento, mesmo demorado, foi considerado um sucesso. A publicação espanhola afirma que Roberto Carlos está fora de perigo. Ele seguirá internado nos próximos dias para ficar em observação.

Este foi o segundo susto de saúde enfrentado por Roberto Carlos em 2025. Em abril, ele precisou adiar uma viagem ao Nepal, onde participaria de compromissos ligados à Nepal Super League. Na ocasião, a organização do evento informou que o brasileiro havia sofrido uma “doença súbita”.

Aos 52 anos, Roberto Carlos é considerado um dos maiores laterais da história do futebol. Ele foi campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2002 e conquistou a Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid em 1998, 2000 e 2002.