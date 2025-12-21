Escalação do Vasco: veja provável time para jogo de volta

O Vasco encerrou a preparação para o jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcado para este domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã. A equipe comandada por Fernando Diniz deve repetir a escalação utilizada na partida de ida, que terminou empatada em 0 a 0, em São Paulo.

Sem jogadores suspensos, o treinador tem praticamente todo o elenco à disposição. A única baixa confirmada é o volante Mateus Carvalho, que sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho e está fora da decisão.

A provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Como não houve vantagem no primeiro jogo, uma nova igualdade no placar leva a decisão do título para a disputa de pênaltis.