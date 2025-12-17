Copa do Brasil: Vasco visita o Corinthians no primeiro jogo da final

Vasco começa a decidir a Copa do Brasil, fora de casa, contra o Corinthians - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco começa a decidir a Copa do Brasil, fora de casa, contra o Corinthians - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco encara o Corinthians, nesta quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela primeira partida da decisão da Copa do Brasil de 2025. O segundo jogo está marcado para o Maracanã, no domingo (21), às 18h.

O Vasco entrou na primeira fase do torneio e eliminou rivais locais para chegar a decisão. Nas quartas, passou pelo Botafogo. Na semi, despachou o Fluminense. Ambos na disputa de pênaltis. Antes, o Cruzmaltino também venceu União Rondonópolis, Nova Iguaçu e CSA.

Fernando Diniz deve escalar o time com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Mandante do primeiro confronto, o Corinthians estreou na Copa do Brasil já na terceira fase. O time paulista eliminou o Novorizontino, o arquirrival Palmeiras, Athletico-PR e Cruzeiro. Contra os mineiros, a decisão foi nos pênaltis.

Dorival Júnior levará o seguinte time a campo: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez (Raniele), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Carrillo); Memphis Depay e Yuri Alberto.

A arbitragem é de Rafael Rodrigo Klein (RS). Os assistentes são Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (MG). O VAR fica sob comando de Daniel Nobre Bins (RS).