O SÃO GONÇALO estreia a OSG ESPORTES transmitindo Vasco e Fluminense pelo YouTube no Maracanã

O jornal O SÃO GONÇALO anuncia uma grande novidade para fechar o ano de 2025 e abrir 2026, quando completa 95 anos, com chave de ouro. Nesta quinta-feira (11), na primeira partida da semifinal entre Vasco e Fluminense, estreia o OSG Esportes, que é a nova sessão esportiva no Youtube de O SÃO GONÇALO.

Com uma equipe que mescla experiência e juventude, a OSG Esportes vai transmitir a partida, com imagens da cabine de transmissão no Maracanã, com uma linguagem informal, muito conteúdo e informação para os internautas e seguidores das nossas redes sociais.

Com mais de 25 anos de experiência narrando futebol, Alexandre Chalita promete soltar a voz no Maracanã, como se fosse numa noite de estreia, junto com a equipe do O SÃO GONÇALO.

"A expectativa é a melhor possível. Nos últimos meses tivemos a oportunidade de montar uma equipe "prata da casa", composta por profissionais feitos dentro das empresas do grupo. Após uma trajetória de 30 anos de carreira, ess é um desafio que envolve profissionais que estão sendo lançados através desse projeto. Uma equipe com uma linguagem mais popular, moderna, que inclui jornalismo, humor, curiosidade, informação, entretenimento, e claro, muito futebol", disse Chalita que já passou por Transamérica, Mania FM, Universo FM, entre outras emissoras.

A OSG ESPORTES vai cobrir também o segundo jogo da semifinal, no domingo, e as finais da Copa do Brasil. Independentemente do finalista, a OSG ESPORTES vai voltar ao Maracanã para o segundo jogo da grande final da Copa do Brasil. Todas as partidas serão in loco.

Nesta quinta, a equipe vai contar com Alexandre Chalita na narração; Tai-Pan Salgado na apresentação; Alexandre Sapatinho e Thiago Soares na reportagem; Luiz Andrade nos comentários; e Stefanini Soares na coordenação técnica.

OSG ESPORTES é um projeto do jornal O SÃO GONÇALO, com apoio da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), TV Cultura Rio (canal 32), Rádio Mania e Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara.