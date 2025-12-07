Joel Santana e Paulo Angioni fazem 'resenha' regada a bacalhau e vinho

A rotina do almoço das quintas feiras no Restaurante Adegão, em São Cristóvão, tradicional 'point' da culinária portuguesa da Zona Norte do Rio, foi quebrada pela turma do 'Museu da Pelada' que reuniu um time de ex-craques do futebol, técnicos e dirigentes para uma resenha regada a vinho e bacalhau. Como entrada, muitos bolinhos de bacalhau temperados com histórias deliciosas do técnico Joel Santana, o Papai Joel. Ao lado dele, o diretor executivo de futebol Paulo Angioni, atualmente no Fluminense, mas com passagens vitoriosas em outros grandes clubes do Brasil, escutava atento, balançando a cabeça para concordar com as tiradas do Papai Joel. O papo durou três horas.

O objetivo do Canal “Museu da Pelada” é sempre reunir personagens do futebol para relembrar momentos históricos do 'esporte bretão'. Dessa vez, o encontro serviu para que os convidados contassem também sobre suas histórias vividas com Paulo Angioni, personagem da biografia que está sendo escrita pelo jornalista Marcos Vinicius Cabral, e será lançado pelo selo Museu da Pelada, através da editora Rebento, do jornalista Sergio Pugliese. Também marcaram presença na resenha os ex-craques Zanata, que atuou com a camisa do Vasco e do Flamengo nos anos 70; e Dé Aranha, revelado no Olaria e com passagens por Bangu, Botafogo e Vasco da Gama, também nos anos 70. Para completar o time, Paulo Angioni escalou José Luís Moreira, ex-dirigente do Vasco; Heitor Belini, ex-presidente do Olaria; Fernando Santa, ex-vice presidente do Olaria; o preparador físico de vários craques, Antônio Mello, que iniciou sua carreira em 1984, no Vasco; e o ex-vice presidente na administração de Roberto Dinamite no Vasco, Antônio Peralta.

Além da resenha que atraiu curiosos entre garçons e frequentadores do Adegão, o encontro serviu para relembrar que o restaurante foi o local onde dirigentes dos principais clubes do Rio faziam negociações envolvendo os principais craques do futebol carioca nas décadas de 70 e 80. A resenha irá ao ar nos próximos dias, no Canal do Youtube “Museu da Pelada”.