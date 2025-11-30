Festa do Flamengo terá operação especial no Rio; saiba mais
Saiba as vias que estarão interditadas
A festa da torcida do Flamengo pelo tetracampeonato da Copa Libertadores da América vai tomar o Centro do Rio de Janeiro neste domingo (30). O clube carioca venceu o Palmeiras por 1 a 0 em Lima, com gol do jogador Danilo, e garantiu a histórica conquista continental.
A expectativa da prefeitura é que cerca de 500 mil torcedores participem da comemoração, por isso, foi montada uma operação especial para garantir segurança e organização do evento.
O plano prevê que a delegação desembarque no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), por volta das 9h30. De lá, o desfile seguirá em trio elétrico por um percurso de cerca de 850 metros, saindo da Rua Primeiro de Março (na altura da Rua Buenos Aires) até a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro.
Durante o trajeto, serão montadas três torres de som entre a Avenida Nilo Peçanha e a Avenida Almirante Barroso — ponto onde o carro do time fará uma parada para saudar a torcida antes de concluir o desfile.
O esquema de segurança e mobilidade envolve interdições em diversas ruas e avenidas do Centro das 5h às 16h. Estão previstas 21 pontos de revista com detectores de metais, proibição do uso de garrafas de vidro, quatro postos médicos e 250 banheiros químicos distribuídos ao longo do percurso.
Aqui está a lista das ruas e avenidas interditadas, conforme trazido pela matéria:
Vias interditadas
Rua Primeiro de Março — entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua da Assembleia
Avenida Presidente Antônio Carlos — todas as pistas, entre a Rua da Assembleia e a Avenida Beira-Mar
Avenida Almirante Barroso — sentido Rua do Lavradio, entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Avenida Graça Aranha
Avenida Almirante Barroso — sentido Castelo, entre a Rua Senador Dantas e a Avenida Presidente Antônio Carlos
Rua Teófilo Otoni — entre a Rua da Candelária e a Rua Visconde de Itaboraí
Rua da Alfândega — entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco
Rua Buenos Aires — entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco
Rua do Rosário — entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Rua da Quitanda
Rua do Ouvidor — entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Avenida Rio Branco
Beco dos Barbeiros — entre a Rua Primeiro de Março e a Rua do Carmo
Rua Sete de Setembro — entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Avenida Rio Branco
Rua da Assembleia — entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Rua da Carioca
Rua São José — entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Rua da Quitanda
Avenida Nilo Peçanha — entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Avenida Graça Aranha
Rua Anfilófio de Carvalho — entre a Avenida Graça Aranha e a Rua Debret
Rua Araújo Porto Alegre — entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Avenida Graça Aranha
Rua Adherbal Madruga — entre a Rua da Imprensa e a Avenida Presidente Antônio Carlos
Rua Santa Luzia — entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Marechal Câmara
Avenida Beira Mar — via junto aos prédios, entre o Trevo dos Estudantes e a Avenida Calógeras
Travessa Tocantins — entre a Rua Primeiro de Março e a Rua Visconde de Itaboraí
Avenida Erasmo Braga — entre a Rua Dom Manuel e a Avenida Presidente Antônio Carlos
Beco da Música — entre a Rua Dom Manuel e a Avenida Presidente Antônio Carlos
Rua Marechal Agnaldo Caiado de Castro — entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Ladeira da Misericórdia
Avenida Churchill — entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Praça Ana Amélia
Rua da Quitanda — entre a Praça Pio X e a Rua São José
Rua da Candelária — entre a Praça Pio X e a Rua Buenos Aires
Rua do Carmo — entre a Rua do Rosário e a Rua São José
Rua Debret — entre a Avenida Nilo Peçanha e a Rua Araújo Porto Alegre
Rua da Imprensa — entre a Rua Araújo Porto Alegre e a Rua Santa Luzia
Rua Visconde de Itaboraí — entre a Travessa Tocantins e a Rua do Rosário
Rua do Mercado — entre a Praça XV e a Travessa do Tinoco
Rua Dom Manuel — entre a Praça XV e a Avenida Erasmo Braga