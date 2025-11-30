Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Festa do Flamengo terá operação especial no Rio; saiba mais

Saiba as vias que estarão interditadas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de novembro de 2025 - 09:24
A festa da torcida do Flamengo pelo tetracampeonato da Copa Libertadores da América vai tomar o Centro do Rio de Janeiro neste domingo (30). O clube carioca venceu o Palmeiras por 1 a 0 em Lima, com gol do jogador Danilo, e garantiu a histórica conquista continental.

A expectativa da prefeitura é que cerca de 500 mil torcedores participem da comemoração, por isso, foi montada uma operação especial para garantir segurança e organização do evento.

O plano prevê que a delegação desembarque no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), por volta das 9h30. De lá, o desfile seguirá em trio elétrico por um percurso de cerca de 850 metros, saindo da Rua Primeiro de Março (na altura da Rua Buenos Aires) até a Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro.

Durante o trajeto, serão montadas três torres de som entre a Avenida Nilo Peçanha e a Avenida Almirante Barroso — ponto onde o carro do time fará uma parada para saudar a torcida antes de concluir o desfile.

O esquema de segurança e mobilidade envolve interdições em diversas ruas e avenidas do Centro das 5h às 16h. Estão previstas 21 pontos de revista com detectores de metais, proibição do uso de garrafas de vidro, quatro postos médicos e 250 banheiros químicos distribuídos ao longo do percurso.

Aqui está a lista das ruas e avenidas interditadas, conforme trazido pela matéria:

Vias interditadas

Rua Primeiro de Março — entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua da Assembleia

Avenida Presidente Antônio Carlos — todas as pistas, entre a Rua da Assembleia e a Avenida Beira-Mar

Avenida Almirante Barroso — sentido Rua do Lavradio, entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Avenida Graça Aranha

Avenida Almirante Barroso — sentido Castelo, entre a Rua Senador Dantas e a Avenida Presidente Antônio Carlos

Rua Teófilo Otoni — entre a Rua da Candelária e a Rua Visconde de Itaboraí

Rua da Alfândega — entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco

Rua Buenos Aires — entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco

Rua do Rosário — entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Rua da Quitanda

Rua do Ouvidor — entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Avenida Rio Branco

Beco dos Barbeiros — entre a Rua Primeiro de Março e a Rua do Carmo

Rua Sete de Setembro — entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Avenida Rio Branco

Rua da Assembleia — entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Rua da Carioca

Rua São José — entre a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde e a Rua da Quitanda

Avenida Nilo Peçanha — entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Avenida Graça Aranha

Rua Anfilófio de Carvalho — entre a Avenida Graça Aranha e a Rua Debret

Rua Araújo Porto Alegre — entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Avenida Graça Aranha

Rua Adherbal Madruga — entre a Rua da Imprensa e a Avenida Presidente Antônio Carlos

Rua Santa Luzia — entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Marechal Câmara

Avenida Beira Mar — via junto aos prédios, entre o Trevo dos Estudantes e a Avenida Calógeras

Travessa Tocantins — entre a Rua Primeiro de Março e a Rua Visconde de Itaboraí

Avenida Erasmo Braga — entre a Rua Dom Manuel e a Avenida Presidente Antônio Carlos

Beco da Música — entre a Rua Dom Manuel e a Avenida Presidente Antônio Carlos

Rua Marechal Agnaldo Caiado de Castro — entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Ladeira da Misericórdia

Avenida Churchill — entre a Avenida Presidente Antônio Carlos e a Praça Ana Amélia

Rua da Quitanda — entre a Praça Pio X e a Rua São José

Rua da Candelária — entre a Praça Pio X e a Rua Buenos Aires

Rua do Carmo — entre a Rua do Rosário e a Rua São José

Rua Debret — entre a Avenida Nilo Peçanha e a Rua Araújo Porto Alegre

Rua da Imprensa — entre a Rua Araújo Porto Alegre e a Rua Santa Luzia

Rua Visconde de Itaboraí — entre a Travessa Tocantins e a Rua do Rosário

Rua do Mercado — entre a Praça XV e a Travessa do Tinoco

Rua Dom Manuel — entre a Praça XV e a Avenida Erasmo Braga

