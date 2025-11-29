Vale o Tetra: Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores, neste sábado (29)

Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesse sábado (29), às 18h (horário de Brasília), na grande decisão da Libertadores de 2025. A partida acontece no estádio Monumental U, em Lima, no Peru.

O campeão será o primeiro clube brasileiro com quatro títulos da competição. Ambos estão empatados com Grêmio, Santos e São Paulo com três taças cada.

O Rubro-Negro vive bom momento. Com o título brasileiro praticamente assegurado, o time carioca chegou a decisão continental passando por momentos mais difíceis. Nas oitavas, bateu o Inter. Nas quartas, vitória nos pênaltis contra o Estudiantes. Na semi, sufoco até o último minuto na vitória por 1x0 no agregado contra o Racing.

Filipe Luís deve escalar o Fla com: Rossi; Varela, Danilo (Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Cebolinha), Carrascal e Bruno Henrique.

O Alviverde foi dono da melhor campanha na fase de grupos da Libertadores. No mata-mata, o Palmeiras despachou Universitário, River Plate e LDU. Mas, o momento da temporada não é bom. O técnico Abel Ferreira já considera o título brasileiro perdido e foca apenas na decisão continental desde a última semana.

Os paulistas devem entrar em campo da seguinte maneira: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

A arbitragem da decisão é do argentino Dario Herrera. Ele é auxiliado pelos compatriotas Cristian Navarro e José Miguel Savorani. O VAR é comandado por Maximiliano Ramírez, também da Argentina.