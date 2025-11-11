Luxemburgo comenta atitude de Neymar em jogo contra o Flamengo

O treinador Vanderlei Luxemburgo, de 73 anos, criticou a atitude da estrela do Santos, Neymar, no jogo em que o clube paulista perdeu para o Flamengo por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Durante uma participação no programa “Galvão e Amigos”, transmitido pela Band, nesta segunda-feira (10), Luxemburgo disse que o atleta “não aceita uma crítica” e opinou sobre a substituição do camisa 10.

"Quando o técnico tirou ele, o jogo já estava 3 a 0. Eu, de técnico, esqueço aquele jogo. 'Vamos pensar no próximo'. Se eu estou pensando no próximo jogo, eu tiro ele. Não sei se o [técnico do Santos] Vojvoda estava pensando no próximo jogo. Ele já estava com cartão amarelo, uma série de coisas que poderia trazer uma complicação para o próximo jogo", comentou.

Após deixar o campo, aos 40 minutos do segundo tempo, o atacante foi direto para o vestiário e não presenciou o Santos marcar dois gols no final do jogo. Luxemburgo ressaltou o momento em que Neymar voltou à defesa para atuar na construção de jogada do Santos, tendo ele classificado como o “pior momento” do atacante na partida.

"Ele não aceita que tenha uma crítica. Tem uma imagem que ele sai do ataque, vai lá na defesa, onde não deveria estar, para mostrar como o time precisa sair jogando. Não. Ele tem que ficar lá. Aquilo ali, para mim, foi o pior momento dele, porque ele não tem autorização do técnico para ir lá na defesa e entrar nos dois zagueiros. Ele colocou todos os companheiros em uma discussão, mostrando que a bola não chegava", observou.

Além disso, o treinador também usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para tecer mais críticas sobre a atitude do craque. "O verdadeiro líder não empurra o time só com palavras, empurra com atitude. Neymar é craque, mas liderança se mostra na reação quando o jogo aperta. Reclamar da arbitragem ou sair antes do fim não move o time. Mover o time é continuar correndo, levantar o companheiro e apoiar até o último minuto. Ser líder é transformar frustração em energia coletiva. O nome pesa, mas o exemplo pesa mais", escreveu em uma postagem.

Outros momentos de críticas

O técnico Luxemburgo já havia feito outras críticas sobre Neymar. Uma delas ocorreu no mês de setembro, quando disse que o camisa 10 “quer mostrar que está acima do bem e do mal”, ao comentar o posicionamento do atleta sobre não ter sido convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção.

Na época, Neymar disse que sua ausência na lista foi uma “questão técnica”, indo contra o argumento do treinador da Seleção, que afirmou ter estudado o aspecto físico do jogador.

"O ego dele é maior do que ele. Ele quer mostrar que está acima do bem e do mal. Quando dá essa resposta ao Ancelotti, é porque o ego dele mostra isso. Ele ficava quieto, não criava essa polêmica. Ou, você absorve e faz disso uma arma pra você. Ele não consegue fazer dos ataques, das críticas uma arma para ele poder mostrar que ele é o Neymar. Falta o ego dele abaixar e dizer: 'Eu quero ir para a seleção'", falou.