Vice-campeão brasileiro de ‘The Ultimate Fighter Brasil’ morre em prisão nos EUA

O ex-lutador do UFC Godofredo Pepey, morreu nesse domingo (9), enquanto estava preso na Flórida, nos Estados Unidos. O atleta estava preso acusado de violência doméstica, desde 30 de junho. Até o momento, não houve a confirmação oficial da causa da morte.

De acordo com o advogado Gaudênio Santiago, afirmou nas redes sociais que a esposa agredida, Samara Mello, é a única que pode liberar e repatriar o corpo.

"A morte de alguém sobre custódia é um fato grave. Para isso existem procedimentos que devem ser cumpridos pelas autoridades americanas e toda e qualquer notícia será divulgada por essas autoridades", disse o advogado.

Ainda segundo Gaudênio, Samara começou a receber ataques pelas redes sociais depois da morte do lutador. Apesar de muito abalada, está responsável pelos trâmites legais.

"Peço respeito à família, sua esposa Samara e evitem comentários maldosos e especulações, para que não se propague cada vez mais o sofrimento", disse.

Godofredo Pepey

O lutador Godofredo Pepey, de 38 anos, entrou para o mundo do MMA, quando participou do reality show da TV Globo “The Ultimate Fighter Brasil”, se tornando vice-campeão da edição de 2012 pela classe de peso-pena.

Após a sua participação, ele recebeu o convite do UFC onde participou de 11 lutas, dessas tendo cinco vitórias e seis derrotas. Após a dispensa em 2018, ele lutou apenas outras três vezes e se aposentou em 2022.

Nas eleições de 2024, ele concorreu como vereador em Fortaleza, mas não foi eleito.

Godofredo foi preso nos Estados Unidos em junho, depois que vizinhos acionaram a polícia ao ouvirem a briga do casal. A mulher tinha hematomas no rosto e no corpo. Por meio de uma postagem nas redes sociais, em julho, Samara explicou o ocorrido. Além disso, o atleta aposentado também respondia por sequestro, uma vez que impediu a mulher de sair de casa ou de ligar pedindo ajuda.