Cruzeiro e Fluminense se encaram neste domingo (9) pelo Brasileiro no Mineirão

Cruzeiro e Fluminense se encaram neste domingo (9), no Mineirão, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida tem a transmissão ao vivo da TV Globo (para DF, ES, MG, PA, PB, PI, RJ, RN, RS e SE) e do Premiere (para todo o Brasil). O jogo também pode ser acompanhado pelo ge.globo e pelo Globoplay.

O Cruzeiro garantiu vaga antecipada na próxima edição da Libertadores após a derrota do São Paulo neste sábado. A equipe mineira vem embalada por vitória sobre o Grêmio, fora de casa, e defende a maior sequência invicta atual do campeonato: são sete partidas sem perder, com quatro empates (Flamengo, Sport, Atlético e Palmeiras) e três vitórias (Fortaleza, Vitória e Grêmio).

Já o Fluminense venceu o Mirassol por 1 a 0 na rodada anterior e vive boa fase sob o comando de Luis Zubeldía, desde a chegada do técnico argentino, o time tem a segunda melhor campanha do torneio, atrás apenas do líder Palmeiras. O Tricolor busca encurtar a distância para o G-4 e se manter na briga por uma vaga na Libertadores de 2026.