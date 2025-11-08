Mesmo com derrota, Maricá F.C Sub-20 garante vaga inédita na Copinha 2026

O Maricá F.C Sub-20 foi superado por 1 a 0 pelo Bangu neste sábado, em Moça Bonita, e se despediu da Taça Rio Sub-20. O gol da partida foi marcado pelo meia Weslley, aos 31 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Apesar da derrota e da eliminação, a competição entrou para a história do clube: o Tsunami garantiu, de forma antecipada, a primeira classificação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a mais tradicional competição de futebol de base do País.

São sete vagas para o Estado do Rio na Copinha. Quatro pertencem aos grandes clubes, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Outras duas são destinadas aos finalistas da Taça Rio Sub-20, e a última fica com o time que obtiver o maior número de pontos na classificação geral da Taça Guanabara. Foi aí que o Maricá FC assegurou sua vaga.

Com a eliminação da Portuguesa pelo Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, o Azul, Vermelho e Branco de Maricá terminou a classificação geral à frente da Lusa da Ilha. Assim, antes mesmo de entrar em campo para a semifinal, a equipe já havia garantido matematicamente sua participação na Copinha 2026, uma conquista inédita, simbólica e de enorme peso para um clube com apenas sete anos de existência.

A presença na maior vitrine de base do País coloca o Maricá F.C em um novo patamar no cenário formador. A Copinha é o torneio em que clubes de todo o Brasil revelam talentos para o mercado. Grandes jogadores brasileiros que brilharam pelo mundo começaram ali. Após a partida, o treinador Thiago Gonçalves valorizou o feito histórico:

"É claro que gostaríamos de chegar à final. Queríamos disputar o título, mas hoje o mais importante é reconhecer o quanto esse grupo representou o Maricá FC e a cidade. A vaga para a Copinha é algo muito importante para o clube e foi conquistada com trabalho, entrega e competência. O torcedor pode ter certeza: isso não é um fim, é um começo”, destacou o treinador maricaense.

Com a eliminação na semifinal da Taça Rio, o Sub-20 encerra a temporada 2025. Na Copa Rio, os Crias terminaram na quinta colocação geral e em terceiro lugar no grupo, apenas os dois primeiros avançavam à semifinal. No Torneio Octávio Pinto Guimarães (OPG), chegaram à semifinal e foram derrotados pelo Botafogo, vice-campeão da competição. Agora o time terá um merecido período de descanso e retorna aos treinamentos no início de dezembro, quando começa a preparação para a Copinha, que terá sua primeira rodada no dia dois de janeiro.