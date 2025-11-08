Goleiro John é convocado para a seleção brasileira no lugar de Hugo Souza
O atleta se juntará ao grupo que disputará os amistosos contra Senegal e Tunísia
O goleiro John do Nottingham Forest, foi convocado neste sábado (8), pela seleção brasileira, para os amistosos da próxima data Fifa, contra Senagel e Tunísia. Ele assume o lugar de Hugo Souza, cortado por lesão.
O ex-atleta do Botafogo já tinha sido convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, na data Fifa de outubro. Na ocasião, ele foi chamado após um corte devido problemas físicos do goleiro Ederson, porém, ele não entrou em campo nas partidas contra a Coreia do Sul e o Japão.
Neste mês, a seleção fará dois jogos na Europa. No dia 15, enfrentará Senegal, em Londres, capital da Inglaterra, e no dia 18, o desafio contra a Tunísia será em Lille, na França.
Esses dois amistosos encerram os compromissos da seleção brasileira em 2025, visando a Copa do Mundo, no ano que vem.