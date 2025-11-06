Segundo uniforme da seleção brasileira para Copa do Mundo de 2026 vaza; veja imagens

Imagens do segundo uniforme que o Brasil utilizará na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Reprodução/FootyHeadlines

Imagens do segundo uniforme que o Brasil utilizará na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Reprodução/FootyHeadlines

O segundo uniforme que será usado pelo Brasil na Copa do Mundo de 2026 vazou nas redes sociais nesta quinta-feira (6). O site "FootyHeadlines", especializado em divulgar novidades sobre equipamentos esportivos, publicou imagens da camisa alternativa que a seleção usará no próximo Mundial.

O tradicional azul se mantém na camisa, porém com um tom mais escuro e com o símbolo da marca Jordan, uma linha diferente proposta pela Nike para algumas equipes. O azul escuro substitui os planos da antiga diretoria da CBF de usar uma camisa vermelha.

O atual presidente da CBF, Samir Xaud, revelou que teve uma reunião emergencial com a Nike para vetar a produção de camisas vermelhas para a seleção, que já estavam em produção. O encontro aconteceu dias após Xaud tomar posse da entidade, que assumiu a confederação em 25 de maio deste ano.

Leia também:

Mirando o G-5, Fluminense encara o Mirassol, sensação do Brasileirão, no Maracanã



Congresso da ABAR discutirá de prevenção de enchentes à transição energética no Brasil



Na ocasião, a fornecedora de material esportivo da Seleção já havia começado a produção das camisas vermelhas com detalhes pretos, que seria o uniforme 2 do Brasil para a Copa do Mundo de 2026, substituindo a camisa azul. A mudança havia sido aprovada pelo então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, mas Xaud decidiu manter as cores atuais das camisas.

Imagens do segundo uniforme que o Brasil utilizará na Copa do Mundo de 2026 | Foto: Reprodução/FootyHeadlines