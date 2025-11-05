Botafogo e Vasco disputam clássico em busca de uma vaga na Libertadores

Botafogo e Vasco realizam o clássico da rodada nesta quarta-feira (5), a partir das 19h30, no estádio Nilton Santos. As equipes que vivem momentos distintos no Campeonato Brasileiro, disputam uma vaga para jogar a Libertadores na próxima temporada.

O Botafogo é o atual sexto colocado com 48 pontos e vem de um empate sem gols com o Mirassol. O técnico Davide Ancelotti, vem balançando no cargo após uma série de resultados negativos e recebendo diversas críticas devido o mal desempenho do time nas partidas. A classificação para o torneio sul-americano, seria a salvação para a temporada do Alvinegro, após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, para o próprio Vasco.

Já o Cruzmaltino, ocupa a nona colocação com 42 pontos, mas vive um momento totalmente diferente do rival.

Leia também:

Desafio Outubro Rosa mobiliza corredores e celebra encerramento com ações de saúde em São Gonçalo



Obramax inaugura loja em São Gonçalo e gera cerca de 200 empregos diretos



O Vasco que começou o ano com dificuldades e era colocado como postulante à luta contra o rebaixamento, teve uma expoente melhora com a contratação de novos atletas e agora briga por uma vaga na Libertadores. A equipe do técnico Fernando Diniz vem de uma derrota dentro de casa para o São Paulo, mas antes disso, vinha de uma sequência de quatro vitórias seguidas.

Enquanto o Glorioso vem de um momento de baixa e tenta afastar a desconfiança da torcida, o Gigante da Colina quer se recuperar rápido e continuar com o bom momento que vive.

Provável escalação do Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza, Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Danilo (Newton); Santi Rodríguez, Savarino, Jeffinho; Chris Ramos (Arthur Cabral).

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros (Hugo Moura), Tchê Tchê, Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Vegetti (David).

A partida terá transmissão exclusiva da Amazon Prime.