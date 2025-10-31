Ginasta mirim de São Gonçalo conquista bicampeonato estadual aos 10 anos

A ginasta prodígio Helena Duarte de Sousa Almeida, de apenas 10 anos de idade, moradora de São Gonçalo, é destaque na modalidade de Ginástica Rítmica (GR) no estado do Rio de Janeiro. No último dia 18, conquistou o bicampeonato estadual, sua segunda vitória consecutiva na categoria.

A jovem começou no esporte em 2021, aos 5 anos de idade, e é atleta da Escola de Ginástica Rítmica Marcelle Bruno (EGRMB), considerada tradicional no RJ, formando ginastas há 27 anos. Nas competições da escola, Helena foi eleita atleta revelação e foi campeã desde suas primeiras competições. Nos externos, já acumulou, na Copa Carioca, 5 medalhas de ouro e 3 de prata, sendo a Top Carioca em 2024.

A mãe de Helena, Viviane Nilberti, conta que a filha treina três vezes na semana, no contraturno escolar, e que a pequena se sente muito realizada de competir, tendo o apoio da família e da EGRMB, com foco máximo nos treinos nos torneios.

"Sejam perseverantes nos treinamentos, pois é através do esforço, do foco e da fé que conseguimos realizar nossos sonhos!" diz a atleta | Foto: Divulgação

Inclusive, a atleta mirim deixa um recado mostrando a importância dos estudos e da rotina: “É muito importante focar nos estudos! A mente focada e a clareza de pensamento que aprendemos na escola nos ajudam muito nas competições. Sejam perseverantes nos treinamentos, pois é através do esforço, do foco e da fé que conseguimos realizar nossos sonhos!" disse a ginasta.

Porém, apesar da dedicação, tem dificuldade em participar dos campeonatos por conta dos valores das competições, que são totalmente arcadas pela família por falta de patrocínios e apoio do município e estado.

Os próximos compromissos de Helena são na 2ª e 3ª fase da Copa Carioca de Ginástica Rítmica, com a projeção e meta de passar a competir em torneios fora do RJ em 2026.