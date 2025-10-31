Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3835 | Euro R$ 6,2126
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

LA Galaxy inicia conversas com o Botafogo pela permanência de Matheus Nascimento

Cláusula de compra do jogador é fixada em US$ 7 milhões (R$ 37,7 milhões na atual cotação)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 31 de outubro de 2025 - 19:00
LA Galaxy tem interesse na permanência de Matheus Nascimento
LA Galaxy tem interesse na permanência de Matheus Nascimento -

O LA Galaxy, dos Estados Unidos, anunciou em um comunicado ao elenco que está em negociações com o Botafogo visando a permanência do atacante Matheus Nascimento para a temporada de 2026. 

Nascimento foi bem no time americano, que não conseguiu chegar aos playoffs. O atleta está por empréstimo com opção de compra no clube e, segundo o jornal "The New York Times", o valor é fixado em US$ 7 milhões (R$ 37,7 milhões na atual cotação).

No informe, o clube não comunicou se o interesse é renovar o empréstimo do atacante ou em adquirir por definitivo o atacante de 21 anos.

Leia também:

➣ Família de jovem morto em operação no Santo Amaro será indenizada pelo Governo do Estado

➣ Caio Castro sofre acidente durante treino de automobilismo no Paraná

Matheus Nascimento tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026. Na equipe californiana, o centroavante atuou em 28 partidas, marcando seis gols e dando três assistências.

Tags:

botafogo jogador de futebol

Matérias Relacionadas