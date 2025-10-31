LA Galaxy inicia conversas com o Botafogo pela permanência de Matheus Nascimento

O LA Galaxy, dos Estados Unidos, anunciou em um comunicado ao elenco que está em negociações com o Botafogo visando a permanência do atacante Matheus Nascimento para a temporada de 2026.

Nascimento foi bem no time americano, que não conseguiu chegar aos playoffs. O atleta está por empréstimo com opção de compra no clube e, segundo o jornal "The New York Times", o valor é fixado em US$ 7 milhões (R$ 37,7 milhões na atual cotação).

No informe, o clube não comunicou se o interesse é renovar o empréstimo do atacante ou em adquirir por definitivo o atacante de 21 anos.

Leia também:

➣ Família de jovem morto em operação no Santo Amaro será indenizada pelo Governo do Estado

➣ Caio Castro sofre acidente durante treino de automobilismo no Paraná

Matheus Nascimento tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026. Na equipe californiana, o centroavante atuou em 28 partidas, marcando seis gols e dando três assistências.