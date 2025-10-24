Botafogo vive impasse de elenco e diretoria sobre pagamento da premiação da Copa de Clubes

Os jogadores e a diretoria dom Botafogo vivem uma 'guerra fria' quanto à premiação da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Na última quinta-feira (23), membros da direção se reuniram com líderes do elenco no Espaço Lonier, CT do clube.

Os dirigentes avisaram que não há uma previsão do pagamento e apresentaram uma proposta de parcelamento em um ano. O Glorioso faturou R$ 146,3 milhões por conta do desempenho no torneio, chegando até as oitavas de final.

O clube recebeu da Fifa a premiação da Copa de Clubes entre o fim de setembro e a primeira semana de outubro. Não existia um dia definido para o pagamento da quantia ao elenco, mas era esperado que acontecesse este mês. O Alvinegro não pagou os atletas e nem os funcionários do departamento de futebol.

Leia também:

▶ Mulher é presa suspeita de matar o marido envenenado om "chumbinho"

▶ Maior ação contra roubo, furto e receptação de celulares no Rio prende quase 700 pessoas

E o problema é ainda maior: a diretoria reclama que os jogadores pedem uma parte maior da premiação do que foi acordado previamente. Em janeiro, como ocorre todos os anos, dirigentes e atletas se reuniram e assinaram um documento acordando valores de premiação para a temporada 2025, entre elas a do Mundial. O valor ficaria em pouco mais de R$ 15 milhões.

A reunião incomodou todos os envolvidos. Além do debate sobre valores, a forma acordada para pagamento em 12 vezes não agradou aos jogadores. Ainda houve a sinalização de que deve haver dificuldade no pagamento mensal por causa do fluxo de caixa.