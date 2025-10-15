Vasco encara o Fortaleza de olho na parte de cima da tabela do Brasileirão

O Vasco visita o Fortaleza na noite desta quarta-feira (15), às 21h30, na Arena Castelão, valendo pela 28ª rodada do Brasileirão.



O Cruzmaltino vem de bom resultado contra o Vitória. Em jogo alucinante, o Vasco venceu por 4x3, de virada, e respirou na competição. Agora, com oito pontos de vantagem para o Z-4, o clube olha para a parte de cima da tabela e quer manter o bom momento recente.

Fernando Diniz deve escalar o Vasco com: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Hugo Moura, Barros, Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.

O Fortaleza vem de vitória sobre o Juventude, fora de casa. O Leão do Pici ainda segue na zona do rebaixamento e precisa vencer para conseguir se aproximar do primeiro clube fora da degola.

A equipe do técnico Martín Palermo deve ir a campo com: Brenno, Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Pochettino, Lucas Crispim; Breno Lopes, Pikachu e Deyverson.

A arbitragem é de Wilton Pereira Sampaio (GO). Ele é auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). O VAR fica sob comando de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).