Botafogo e Flamengo fazem clássico decisivo no Nilton Santos, nesta quarta (15)

Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Glorioso é o quinto colocado e soma 43 pontos. Mas, o momento é de instabilidade nos resultados. Em seus seis últimos compromissos, o Alvinegro tem duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O clássico pode ser uma injeção de ânimo para buscar uma vaga direta na Libertadores do próximo ano.

Davide Ancelotti deve colocar o seguinte time em campo: Léo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo (Gabriel Silva), Barboza, Marçal (Alex Telles); Allan e Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Savarino, Cuiabano (Matheus Martins); Arthur Cabral.

O Rubro-Negro volta da Data Fifa pressionado. O time perdeu a liderança da competição e viu o Palmeiras abrir três pontos na briga pelo título. Nos últimos cinco duelos, incluindo Libertadores, o Fla venceu apenas uma vez, teve dois empates e perdeu outras duas vezes.

Filipe Luís deve usar a seguinte escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

A arbitragem para o clássico é de Alex Gomes Stefano (RJ), com os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). O VAR fica comandado por Rodolpho Toski Marques (PR).