Carlo Ancelotti muda quase toda Seleção brasileira para amistoso contra o Japão, na terça (14)

Ancelotti modifica o Brasil e testa novas opções diante do Japão - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti vai cumprir a promessa de observar jogadores até o final do ano visando a convocação final para a Copa do Mundo de 2026. O time que enfrentará o Japão terá ao todo oito mudanças em relação ao que goleou a Coreia do Sul por 5x0.

Apenas Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Júnior foram mantidos em treinamento nesta segunda-feira (13), no Ajinomoto Stadium. O time titular escalado teve: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli.

O comandante italiano, assim como nas Datas Fifa de junho e setembro, mudou a formação tática da equipe e trabalhou no 4-3-3 para o duelo diante dos japoneses. As escolhas de Ancelotti indicam ainda o trio que ele considera "intocável" para a Seleção.

Carlo Ancelotti vai confirmar para os jogadores o time que vai a campo somente na preleção horas antes da partida, mas a expectativa é de que as mudanças entrem em campo. Com a presença de Hugo, o treinador chegará a 38 jogadores utilizados entre 45 convocados. João Gomes e Joelinton são os nomes que estão no Japão e ainda aguaram oportunidade.

Brasil e Japão se enfrentam às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, nesta terça-feira (14).