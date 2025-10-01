Fluminense sofre empate do Sport na última bola do jogo no Recife

O Fluminense foi castigado com um gol no último lance da partida contra o Sport, nesta quarta-feira (1), na Ilha do Retiro, no Recife. O jogo terminou 2 a 2. Lucho Acosta e John Kennedy marcaram para o Tricolor.

O placar só foi abrir no segundo tempo, após uma etapa inicial marcada por equilíbrio, oportunidades desperdiçadas e um gol anulado do Flu por reconhecimento de falta com auxílio do VAR.

Pouco depois, aos 27, o Sport reagiu. Lucas Lima recebeu lançamento, ficou cara a cara com o goleiro Fábio e finalizou com categoria para empatar.

O desempate do Flu veio de pênalti aos 32 minutos. O árbitro inicialmente mandou seguir, mas o VAR interveio e indicou falta contra Ignácio. John Kennedy converteu a penalidade deslocando o goleiro Gabriel.

Quando tudo parecia definido, nos acréscimos, o Sport encaixou o contra-ataque. Em um cruzamento pela direita, Luan Cândido, na segunda trave, cabeceou para empatar no último lance. A jogada passou por novo exame do VAR, que manteve o gol.

O empate fez o Flu chegar aos 35 pontos, ainda distante do G6. Já o Sport amarga a lanterna da competição, com apenas 15 pontos ganhos.