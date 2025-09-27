Botafogo não terá seus dois zagueiros titulares para encarar o Fluminense, no domingo (28)

Kaio Pantaleão está suspenso e desfalca o Glorioso, no clássico de domingo (28), contra o Flu - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Kaio Pantaleão está suspenso e desfalca o Glorioso, no clássico de domingo (28), contra o Flu - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo não terá sua dupla de zaga titular para o clássico contra o Fluminense, no domingo (28), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Kaio Pantaleão e Alexander Barboza estão suspensos e desfalcam o Alvinegro no duelo.

Os dois desfalques vão forçar o técnico Davide Ancelotti a fazer modificações na equipe. Desde a eliminatória contra o Vasco, nas quartas de final da Copa do Brasil, o Glorioso sempre teve ao menos um dos dois zagueiros disponível.

Kaio se recuperou de lesão na coxa direita e voltou a atuar no primeiro jogo, em São Januário; Barboza, por sua vez, foi ausência em dois compromissos, na goleada por 4x1 sobre o Bragantino e na derrota por 1x0 para o São Paulo.

No total, Kaio e Barboza são a segunda formação de zaga mais comum no Botafogo em 2025: são 12 jogos da dupla até aqui, com quatro vitórias, seis empates e duas derrotas.

O reserva imediato de Barboza é David Ricardo. Para o lugar de Pantaleão, Ancelotti deve promover a estreia de Gabriel Silva, destro, ou optar por Marçal improvisado no setor.