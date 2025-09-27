Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, explica escolha por Luis Zubeldía

O Fluminense acertou a contratação do técnico Luis Zubeldía dois dias após a saída de Renato Gaúcho.

Neste sábado (27), o presidente do clube, Mário Bittencourt, deu mais detalhes sobre a saída do antigo comandante durante a apresentação do treinador argentino.

“A gente teve uma eliminação dolorosa, mas não houve em nenhum momento a intenção de fazer a troca de comando. Consideramos a temporada boa, dentro da nossa expectativa e da expectativa da nossa torcida. Ainda pode se transformar em uma temporada ótima se conquistarmos o título da Copa do Brasil, somos semifinalistas. Fomos quarto colocado na Copa do Mundo de Clubes e, no Brasileiro, em razão de estar nas três competições, poderíamos estar um pouco mais acima, mas temos condições de buscar a vaga na Libertadores, que é um compromisso nosso internamente”

“Desci depois do jogo do Lanús, fui ao vestiário, cumprimentei os jogadores e fui conversar com o treinador, dar meu apoio, era um momento triste. Fui surpreendido, o Renato disse que não queria continuar e tudo que ele falou na entrevista foi o que aconteceu. Disse que estava desgastado com questões externas, estava chateado com algumas coisas que estava ouvindo e isso estava deixando ele desgostoso com o dia a dia, não com o Fluminense. Tentei demovê-lo da ideia, porque ainda tínhamos coisas a conquistar, mas ele estava irredutível. Ficamos surpresos e tristes. A gente tinha uma relação excelente, mas futebol é assim, faz parte. No dia seguinte, já buscamos outro caminho para seguir a temporada e entregar o que precisamos, que é a classificação na Libertadores e o título da Copa do Brasil”, completou o dirigente.

O Tricolor foi rápido para anunciar o nome do novo comandante. Mário explicou os critérios do clube para chegar ao nome de Zubeldía.

“Acompanhamos o trabalho do Luis no São Paulo, gostávamos demais do que a gente viu. Era um nome que nos encantava por uma série de características interessantes. Ouvimos uma pessoa do São Paulo, que nos falou maravilhas não só do trabalho, mas também da pessoa. Foi nossa grande referência.”

“Pegamos o telefone do representante dele, ligamos e ele nos atendeu com muita educação. Fizemos uma entrevista com o Luis por vídeo, tivemos uma conversa muito boa. Ele nos perguntou: "A ideia de vocês é que eu seja o escolhido?". Eu disse que sim, que só tínhamos conversado com ele, e ele disse que era importante saber que tínhamos convicção na escolha. Falamos do time, da parte técnica, marcamos de enviar uma proposta no mesmo dia. Foi uma negociação rápida, transparente e com desejo das duas partes. Falamos o que tínhamos condição de arcar neste momento, não teve dificuldade”, detalhou Mário.