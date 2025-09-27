Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores

Libertadores 2025 chega às semifinais com Flamengo e Palmeiras vivos na disputa - Foto: Divulgação/Alexandre Vidal/Flamengo

Libertadores 2025 chega às semifinais com Flamengo e Palmeiras vivos na disputa - Foto: Divulgação/Alexandre Vidal/Flamengo

A Conmebol definiu, neste sábado (27), as datas e os horários das semifinais da Libertadores. O Flamengo encara o Racing, no Maracanã, no dia 22 de outubro, às 21h30, no confronto de ida. O Palmeiras visita a LDU, no dia 23, às 21h30.

O jogo da volta do Rubro-Negro está marcado para o dia 29, no Estádio El Cilindro, às 21h30. Os paulistas decidem a vaga em casa, no dia 30, também às 21h30.

A confirmação aconteceu na parte da manhã, no site oficial da Conmebol.

Premiação da Libertadores 2025

A classificação para a semifinal vale 2,3 milhões de dólares (mais de R$ 12 milhões) para cadatime.

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões na cotação da época) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória;

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões);

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões);

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,5 milhões);

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 38,2 milhões);

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 131,2 milhões).