Vasco recebe o Cruzeiro, em São Januário, buscando subir na tabela do Brasileirão

Vasco busca subir no Brasileirão e encara o Cruzeiro, neste sábado (27) - Foto: Divulgação/Matheus Lima/Vasco

O Vasco recebe o Cruzeiro, neste sábado (27), em São Januário, às 18h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz segue sua arrancada para se distanciar da zona do rebaixamento.

O Cruzmaltino vem de vitória no meio de semana, sobre o Bahia, em jogo atrasado, por 3x1. O Vasco não perde há seis jogos e tenta manter o bom momento para se distanciar do Z-4. No momento, ocupa a 13ª colocação, com 27 pontos.

Diniz deve colocar o seguinte time em campo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas), Puma Rodríguez, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

O Cruzeiro vem embalado. A Raposa está invicta há cinco meses como visitante e só perdeu dois jogos dos 11 disputados longe de sua casa.

A equipe mineira deve ter a seguinte escalação: Cássio; William, Jonathas Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge.

A arbitragem do duelo fica por conta de Rodrigo José Pereira de Lima (PE). Ele é auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Francisco Chaves Bezerra Júnior. O VAR fica sob comando de Ilbert Estevam da Silva.