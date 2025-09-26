Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3403 | Euro R$ 6,2433
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Flamengo deve ter mudanças no time titular para enfrentar o Corinthians

Filipe Luís deve descansar alguns atletas após classificação pela Libertadores

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 26 de setembro de 2025 - 20:52
Filipe Luís prepara o Flamengo com mudanças para enfrentar o Corinthians, pelo Brasileirão
Filipe Luís prepara o Flamengo com mudanças para enfrentar o Corinthians, pelo Brasileirão -

O Flamengo treinou nesta sexta (26), em Buenos Aires, antes de embarcar para São Paulo, onde encara o Corinthians, no domingo (28), às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís deve promover algumas mudanças no time titular.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Ayrton Lucas não está à disposição. Com isso, Viña pode ter uma chance de titular caso Alex Sandro seja preservado. O Rubro-Negro faz uma última atividade no CT do São Paulo, no sábado (27), para definir a escalação.

Leia também:

Planos de saúde não poderão realizar cancelamento unilateral de contratos para grupos vulneráveis

Enel flagra furto de energia em bares e abatedouro em São Gonçalo

No último jogo do Brasileirão, no clássico contra o Vasco, Filipe Luís chegou a preservar seis titulares. O cenário agora pode ser repetir, mas talvez com um menor número de jogadores poupados.

O Flamengo é o líder do campeonato com 51 pontos, um à frente do Cruzeiro, que tem um jogo a mais, e dois de vantagem para o Palmeiras, que tem uma partida a menos em relação ao Rubro-Negro.

Tags:

Flamengo

Matérias Relacionadas