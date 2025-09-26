Zubeldía é regularizado no BID e vai comandar o Fluminense contra o Botafogo

O técnico Luis Zubeldía foi regularizado no BID da CBF nesta sexta-feira (26) e pode estrear pelo Fluminense no clássico diante do Botafogo, no domingo (28), às 16h, no Maracanã. Ele foi contratado para o lugar de Renato Gaúcho.

O argentino chegou ao Rio nesta sexta-feira (26), por volta das 10h. Ele comentou que está feliz pela oportunidade e planeja o reencontro com o amigo Cano: "Muito feliz. Agradeço ao presidente e a toda comissão. Estamos aqui para cumprir os objetivos da equipe. O reencontro com Germán (Cano) são essas coisas que te dão vida, experiência. É um prazer voltar a comandar ele. Eu fui o treinador quando era reserva no Lanús e nas categorias de base. Isso é o lindo do futebol, que volte a encontrar com gente muito boa."

Luis Zubeldía está liberado para comandar o Fluminense | Foto: Divulgação/CBF

Zubeldía é o primeiro técnico estrangeiro do Fluminense em quase 30 anos. O último foi Hugo de León, em 1997. O uruguaio permaneceu apenas 20 dias no cargo e foi demitido por ser amigo de Renato Gaúcho, à época jogador do time.

