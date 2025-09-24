Botafogo cede empate ao Grêmio nos minutos finais e perde chance de entrar no G‑4 do Brasileirão

Cuiabano fez valer a lei do ex e marcou contra seu ex-clube - Foto: Botafogo/Vitor Silva

Em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Botafogo empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (24), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O Botafogo abriu o placar no segundo tempo com Cuiabano, mas o Tricolor gaúcho conseguiu a igualdade nos últimos minutos, com um gol de Tiago Volpi, de pênalti.

O Botafogo entrou em campo com desfalques, mas conseguiu equilibrar as ações no primeiro tempo. Ambos os times criaram chances, e o duelo seguiu aberto.

No segundo tempo, aos 7 minutos, Cuiabano abriu o placar para o Alvinegro com um belo gol: recebido em profundidade, ele finalizou com precisão.

Aos 44 minutos do segundo tempo, após revisão do VAR, o árbitro marcou um pênalti contra o Botafogo — Matheus Martins foi punido por toque de mão dentro da área. O goleiro Tiago Volpi, do Grêmio, converteu a penalidade e garantiu o empate para os donos da casa.

Nos acréscimos, ainda houve chances para os dois lados, mas nenhum dos times conseguiu balançar as redes novamente.

Com o empate, o Botafogo desperdiçou a chance de entrar no G‑4, permanecendo na 5ª posição, com 40 pontos. O Grêmio foi a 11ª colocação, com 29 pontos.