Botafogo ficará um mês sem poder contar com Álvaro Montoro

Montoro defenderá a seleção argentina na Copa do Mundo Sub-20 e será desfalque no Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo perderá o meia Álvaro Montoro por cerca de um mês. O jogador está convocado para defender a Argentina na Copa do Mundo Sub-20.

O Alvinegro possuía um acordo para liberá-lo só depois do jogo contra o Grêmio, na próxima quarta (24), mas no último compromisso o argentino tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Montoro se reapresentará mais cedo à equipe para pegar a parte final de preparação para o Mundial que vai até o dia 20 de outubro. Ele ficará de fora dos próximos quatro jogos do Glorioso antes da parada da Data Fifa. Montoro deve estar disponível para o clássico contra o Flamengo, dia 25 de outubro.

Montoro perderá os seguintes jogos do Botafogo:

* Grêmio x Botafogo - 24/09 - Brasileirão

* Fluminense x Botafogo - 28/09 - Brasileirão

* Botafogo x Bahia - 01/10 - Brasileirão

* Internacional x Botafogo - 04/10 - Brasileirão

O jogador de 18 anos tem dois gols marcados e uma assistência nos últimos três jogos pelo Botafogo.