Botafogo ficará um mês sem poder contar com Álvaro Montoro
Meia argentino estará na Copa do Mundo Sub-20 e desfalcará o Glorioso
O Botafogo perderá o meia Álvaro Montoro por cerca de um mês. O jogador está convocado para defender a Argentina na Copa do Mundo Sub-20.
O Alvinegro possuía um acordo para liberá-lo só depois do jogo contra o Grêmio, na próxima quarta (24), mas no último compromisso o argentino tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.
Montoro se reapresentará mais cedo à equipe para pegar a parte final de preparação para o Mundial que vai até o dia 20 de outubro. Ele ficará de fora dos próximos quatro jogos do Glorioso antes da parada da Data Fifa. Montoro deve estar disponível para o clássico contra o Flamengo, dia 25 de outubro.
Montoro perderá os seguintes jogos do Botafogo:
* Grêmio x Botafogo - 24/09 - Brasileirão
* Fluminense x Botafogo - 28/09 - Brasileirão
* Botafogo x Bahia - 01/10 - Brasileirão
* Internacional x Botafogo - 04/10 - Brasileirão
O jogador de 18 anos tem dois gols marcados e uma assistência nos últimos três jogos pelo Botafogo.