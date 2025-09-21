Flamengo e Vasco se enfrentam pelo Brasileirão, neste domingo (21)

Flamengo e Vasco fazem o Clássico dos Milhões, neste domingo (21), no Maracanã - Foto: Reprodução

Flamengo e Vasco fazem o Clássico dos Milhões, neste domingo (21), no Maracanã - Foto: Reprodução

Flamengo e Vasco se reencontram na tarde deste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, um movimentado empate que terminou em 0x0.

O Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 50 pontos e tenta se distanciar na liderança da competição. O time está a 10 jogos invicto e vem de vitória no meio de semana pela Libertadores sobre o Estudiantes, em casa, por 2x1.

O Fla deve entrar em campo com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl (Allan), De La Cruz e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

O Vasco tenta se recuperar no campeonato. Após uma grande classificação na Copa do Brasil, nos pênaltis, diante do Botafogo, o Cruzmaltino acabou sofrendo com um empate pelo Brasileirão, dentro de casa, contra o Ceará, já nos acréscimos.

O Cruz-maltino deve entrar com a seguinte formação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira.

A arbitragem do Clássico dos Milhões fica por conta de Rafael Rodrigo Klein (RS). Ele é assistido por Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS). O VAR é comandado por Caio Max Augusto Vieira (GO).