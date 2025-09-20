Pedro chega a 150 gols pelo Flamengo e quer aumentar números contra rival

O atacante Pedro, do Flamengo, alcançou mais um marco importante com a camisa do clube. O camisa 9 abriu o placar da vitória sobre o Estudiantes, na quinta (18), pela Libertadores, e chegou aos 150 gols com a camisa rubro-negra.

Em agosto, o centroavante já tinha entrado no Top-10 dos maiores artilheiros do clube de todos os tempos. Ele superou Leônidas da Silva e empatou com Bebeto no oitavo lugar.

Pedro está a um gol de Jarbas e a 11 de Gabigol. E neste domingo, o artilheiro pode encurtar ainda mais a distância para o antigo atacante que saiu para o Cruzeiro.

Afinal, ele reencontra um adversário que costuma sofrer com seus gols. O Vasco é a maior vítima de Pedro entre os quatro grandes do Rio de Janeiro. Ao todo, ele marcou oito vezes contra o rival, sendo cinco gols pelo Flamengo e três defendendo as cores do Fluminense.

Flamengo e Vasco já se enfrentaram quatro vezes nessa temporada, mas Pedro só disputou um Clássico dos Milhões em 2025: ele entrou nos 30 minutos finais do empate em 0x0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nos outros três confrontos, pelo Carioca, o camisa 9 não jogou porque se recuperava de uma cirurgia no joelho.