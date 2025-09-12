Vascaíno é morto com tiro na cabeça em briga de torcidas no Rio: "Pai exemplar que está deixando 4 filhos"

Rodrigo foi atingido por um tiro na cabeça durante o confronto - Foto: Reprodução

Rodrigo foi atingido por um tiro na cabeça durante o confronto - Foto: Reprodução

Uma briga entre torcidas organizadas nas imediações da estação de trem de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (11), deixou um homem morto e outros dois feridos. O torcedor vascaíno Rodrigo José Santana, de 36 anos foi atingido por um tiro na cabeça e não resistiu.

De acordo com amigos, o torcedor não tinha planos de ir ao jogo entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil e teria ido ao bairro,que fica a cerca de 7 km do Estádio Nilton Santos, apenas para reencontrar antigos companheiros em um churrasco.

Ainda segundo os amigos da vítima, ele era um pai exemplar e está deixando 4 filhos, a mais nova de 4 meses.

Confronto

Rodrigo foi atingido durante o confronto entre integrantes da torcida organizada Força Jovem do Vasco e um homem ainda não identificado.

Imagens de vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que torcedores seguem em direção à estação de trem e são surpreendidos por disparos. Nas imagens, é possível ver Rodrigo desacordado sendo carregado por outros dois homens.

Ele foi levado às pressas à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Campinho, mas não resistiu aos ferimentos.

Outros 2 torcedores também foram baleados, um deles no pé, e receberam atendimento na mesma unidade. Ambos foram liberados ainda durante a noite.

Outros 2 torcedores também foram baleados, um deles no pé | Foto: Reprodução

A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para a UPA de Campinho.

A ocorrência foi registrada na 30ª DP (Marechal Hermes), que tenta identificar o autor dos disparos.

Suspeito de ter atirado contra o grupo de vascaínos | Foto: Reprodução

Pronunciamento

A torcida organizada Fúria Jovem do Botafogo divulgou nota afirmando que não tem qualquer envolvimento com o episódio e repudiou os atos de violência ocorridos na noite desta quinta-feira (11).

“A Torcida Fúria Jovem do Botafogo esclarece que não possui qualquer envolvimento com o episódio de conflito ocorrido na data de hoje, nas proximidades da estação de Oswaldo Cruz, em confronto envolvendo a Força Jovem do Vasco, no qual houve pessoas baleadas” [...] Reiteramos nosso compromisso com a segurança pública e reafirmamos que nosso papel é apoiar o Botafogo de forma pacífica, responsável e com respeito à sociedade”, disse parte do comunicado.

A Força Jovem do Vasco ainda não se pronunciou sobre a confusão.

