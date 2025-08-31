Flamengo e Grêmio empatam por 1 a 1 no Maracanã e festa vira frustração
Domínio rubro-negro não se traduz em vitória; Volpi marca de pênalti no fim e estraga sequência de seis vitórias
Neste domingo (31), Flamengo e Grêmio empataram em 1 a 1, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta abriu o placar no início do segundo tempo, mas nos minutos finais, Tiago Volpi converteu pênalti e garantiu o empate à equipe gaúcha, frustrando a torcida.
O confronto foi marcado por amplo controle do Flamengo na primeira etapa, com mais de 70% de posse e chances claras desperdiçadas, até esbarrar na compacta defesa gremista.
No primeiro tempo, Tiago Volpi brilhou com defesas decisivas, inclusive em finalizações de Pedro e em tentativa de Arrascaeta.
Após tabela com Pedro, Arrascaeta marcou o gol rubro-negro aos 7 minutos da etapa final.
Contudo, aos 37 minutos, Pavón cruzou, a bola tocou no braço de Ayrton Lucas, o árbitro marcou pênalti, e o próprio Volpi converteu, salvando o ponto para o Grêmio.
O resultado mantém o Flamengo na liderança do Brasileirão com 47 pontos, embora a vantagem possa cair se o Palmeiras vencer no domingo à noite.
O Grêmio, por sua vez, alcança 25 pontos e sobe para a 12ª colocação.