Botafogo negocia a contratação do atacante Rafa Mir, do Sevilla

O Botafogo segue buscando reforçar seu plantel e o nome da vez no clube é do atacante espanhol Rafa Mir, do Sevilla. O clube já formalizou uma proposta pelo jogador de 28 anos. A situação é considerada uma oportunidade de mercado pela diretoria do Alvinegro.

Na última temporada, Rafa Mir esteve emprestado ao Valencia, onde fez 22 jogos, marcando dois gols e duas assistências. O contrato do centroavante com o Sevilla vai até o meio de 2027, mas ele está fora dos planos da diretoria, que deve facilitar sua saída.

Em setembro do ano passado, Rafa Mir foi preso após ser acusado de agressão sexual por duas mulheres. Ele chegou a ser detido, mas acabou solto dois dias depois para responder o processo em liberdade. O Valência suspendeu o atleta, na época, por dois jogos.

A defesa do jogador sustentou que ele teve relações consentidas com as mulheres denunciantes e que batalharia pela sua defesa nos tribunais.

Rafa Mir foi formado nas categorias de base do Valencia e estreou no time profissional no fim de 2015. Depois, defendeu Wolverhampton-ING, Las Palmas-ESP, Nottingham Forest-ING e Huesca-ESP até chegar ao Sevilla-ESP. No clube espanhol, atuou por três temporadas, com 105 jogos e 24 gols, até ser emprestado ao Valencia.