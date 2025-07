Samuel Lino e Saúl são regularizados e podem estrear pelo Flamengo

O atacante Samuel Lino foi regularizado nesta quarta-feira (30) e já pode fazer sua estreia pelo Flamengo. Mas, não será ainda nessa quinta (31), contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Ele realizou apenas um treino com o grupo.

Saúl também já está regularizado e teve seu nome publicado no BID. O meia espanhol não deve ser relacionado também. Ele não joga desde o final da temporada europeia e ainda está em fase de recondicionamento físico. Ele já fez atividades no Ninho do Urubu e segue protocolos para ficar à disposição o quanto antes.

Leia também:

▶ 500 novos peritos médicos federais vão acelerar análise de benefícios em todo o país

▶ Homem é preso por receptação em São Gonçalo

O lateral-direito Emerson Royal é outro atleta do pacote de reforços do Rubro-Negro que também foi regularizado. Mas, durante a coletiva de apresentação, ele mesmo revelou que ainda precisa de algum tempo para melhor a parte física.

Inscritos 24 horas antes de iniciar as oitavas da Copa do Brasil, os reforços do Flamengo estão liberados para defender o clube nos jogo de volta, na próxima semana, em Belo Horizonte.