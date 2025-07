Fluminense tenta o retorno do zagueiro Nino, hoje no Zenit, da Rússia

Flu quer a volta do zagueiro Nino, hoje no Zenit - Foto: Divulgação/Zenit

Flu quer a volta do zagueiro Nino, hoje no Zenit - Foto: Divulgação/Zenit

O Fluminense abriu negociações para tentar repatriar o zagueiro Nino, hoje no Zenit, da Rússia. Os dirigentes russos avisaram que não têm interesse em vender o jogador, mas o clube carioca está disposto a investir financeiramente. As informações são do ge.

O Tricolor também conta com o desejo do atleta em voltar ao clube para concretizar o acerto. Uma proposta deve ser enviada nos próximos dias. Internamente, a diretoria do Flu considera o acordo difícil, já que Nino é titular absoluto no Zenit.

A diretoria se apega a vontade do jogador como o trunfo que pode ser determinante para um resultado positivo na negociação. O presidente Mário Bittencourt entrou em contato direto com o zagueiro e com seu staff.

Leia também:

▶ 500 novos peritos médicos federais vão acelerar análise de benefícios em todo o país

▶ Homem é preso por receptação em São Gonçalo

Ele recebeu uma indicação positiva para negociar com o clube russo. A boa relação entre as partes também pode contribuir na negociação.

Nino chegou ao Zenit em janeiro de 2024, depois de cinco anos no Fluminense. Seu contrato com o clube russo vai até junho de 2028.

Pelo Fluminense, Nino disputou 246 jogos, com 13 gols marcados. Capitão da equipe desde a aposentadoria do atacante Fred, o zagueiro entrou para a história do clube com grandes atuações na conquista da Libertadores de 2023. Sua última partida pelo Tricolor foi a derrota para o Manchester City na final do Mundial de Clubes, em 22 de dezembro daquele ano.