Flamengo recebe o Atlético-MG e sonha com a liderança do Campeonato Brasileiro

O Flamengo mede forças com o Atlético-MG neste domingo (27), no Maracanã, às 20h30 (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Filipe Luís busca a vitória e sonha com a liderança da competição. Para isso, também 'seca' o Cruzeiro, que antes enfrenta o Ceará em Minas.

O Rubro-Negro chega embalado. O clube venceu o Bragantino na última rodada por 2x1, de virada e fora de casa. O Fla já entrará em campo sabendo o resultado do líder e o que precisará fazer para voltar a primeira colocação.

Filipe Luís deve colocar o seguinte time em campo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata (Pedro).

Já o Galo vem de classificação na Copa Sul-Americana, após bater o Atlético Bucaramanga nos pênaltis. No Brasileirão, o time vem de derrotas para Bahia e Palmeiras. Fora de campo, o clima é de tensão por conta das notificações extrajudiciais de atletas e até de pedido de rescisão, retirado posteriormente, do atacante Rony.

Cuca deve colocar os seguintes titulares em campo: Everson; Natanael, Igor Rabello (Iván Roman), Alonso e Caio Paulista; Alan Franco, Fausto Vera (Gabriel Menino ou Igor Gomes) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

A arbitragem do duelo é de Ramon Abatti Abel (SC). Ele é auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC). O VAR fica sob comando de Márcio Henrique de Góis (SP).