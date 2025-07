Vasco vai ao Sul e desafia o Inter para sair da zona do rebaixamento

O Vasco enfrenta o Internacional, neste domingo (27), no Beira-Rio, às 18h30 (horário de Brasília) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino, após os jogos de sábado (26) da competição, entrou na zona de rebaixamento.

O time do técnico Fernando Diniz ainda não venceu após a pausa da Copa do Mundo de Clubes. Em quatro partidas, foram dois empates e duas derrotas, além da eliminação na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o último compromisso terminou em empate, por 1x1, com o Grêmio, em São Januário.

Diniz deve ter os seguintes titulares para a partida: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Rayan, Nuno Moreira, David e Vegetti.

Já o Colorado busca sua quarta vitória consecutiva. Na última rodada, o Inter bateu o Santos, por 2x1, na Vila Belmiro. Roger Machado quer mais um resultado positivo para manter o bom momento do time.

O Internacional deve entrar em campo com: Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

A arbitragem fica por conta de Flavio Rodrigues de Souza (SP). Os assistentes são Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP). O VAR é comandado por Rodolpho Toski Marques (PR).