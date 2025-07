Vasco finaliza obras e apresenta melhorias no CT

CT do Vasco passou por obras e agora conta com área molhada - Foto: Reprodução/Vasco TV

CT do Vasco passou por obras e agora conta com área molhada - Foto: Reprodução/Vasco TV

O Vasco apresentou, nesta sexta-feira (25), a nova aparência do Centro de Treinamento Moacyr Barbosa, utilizado pelo elenco profissional. O local passou por obras e recebeu obras de paisagismo e uma nova área molhada, que conta com piscina e banheiras de hidromassagem.

A construção da área molhada era sonho antigo do Cruzmaltino, que acredita que as novas instalações vão acelerar o processo de recuperação dos jogadores após as partidas. O ambiente conta com dez banheiras de hidromassagem e uma piscina de 7,60m x 3,60.

O clube revelou que a conclusão das obras faz parte de um plano contínuo de aprimoramento do CT. A diretoria também garantiu que seguirá melhorando o espaço de trabalho dos atletas e da comissão técnica.

"As reformas reforçam o compromisso do Vasco com a excelência na preparação de seus atletas. Entre as melhorias realizadas, destacam-se a nova área molhada, a ambientação das áreas de convívio, o paisagismo, a nova fachada e a cobertura do estacionamento. As intervenções integram um plano contínuo de aprimoramento da estrutura, fortalecendo a base para o desenvolvimento esportivo do clube", disse o Vasco.

Confira imagens do CT do Vasco após as reformas:

1/4 | Foto: Reprodução/Vasco TV

2/4 | Foto: Reprodução/Vasco TV

3/4 | Foto: Reprodução/Vasco TV

4/4 | Foto: Reprodução/Vasco TV