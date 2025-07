Exame detecta lesão em Ignácio que vira problema a zaga do Fluminense

O Fluminense tem mais um problema para resolver após a derrota por 2x1 para o Palmeiras, no Maracanã, na noite de quarta (23): como montar a zaga para o próximo jogo. O zagueiro Ignácio, que foi titular na partida, deixou a partida no começo do segundo tempo com dores no joelho direito.

Ele realizou exames nesta quinta (24) e foi identificada uma lesão do ligamento colateral medial, no joelho direito, grau dois, com previsão de tratamento para seis semanas. Com a ausência de um dos titulares, o time passa a ter poucas alternativas em um setor que o treinador vinha utilizando para uma variação tática com três zagueiros. Sem ele, há apenas Thiago Silva, Freytes, Manoel e Thiago Santos.

Quatro peças pensando na utilização de uma formação com três zagueiros pode deixar o time muito descoberto. Além disso, Thiago Silva precisará ser poupado em algumas situações, como foi nesta quarta-feira, com a sequência de jogos se alongando pelo próximo mês.

Davi Schuindt e Gustavo Cintra, crias de Xerém, estrearam no time profissional na atual temporada. No sub-20, Loiola e Gorgulho fizeram a dupla de zaga do time que acabou fora da zona de classificação no Brasileiro da categoria.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (27), quando enfrenta o São Paulo no Morumbis, às 16h (horário de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.