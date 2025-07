Projeto Socioesportivo Craque do Amanhã abre vagas gratuitas em São Gonçalo e Duque de Caxias

O Projeto Socioesportivo Craque do Amanhã anuncia a abertura de novas vagas gratuitas para crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos em suas três unidades no estado do Rio de Janeiro.

As inscrições já estão abertas nas unidades de Neves e Arsenal, em São Gonçalo, e em Saracuruna, Duque de Caxias, oferecendo uma oportunidade única de desenvolvimento através do esporte e educação em contraturno escolar.

O "Craque do Amanhã" vai além do esporte, utilizando a prática esportiva como ferramenta para o desenvolvimento social e educacional de jovens. Com atividades em contraturno escolar (das 8h às 11h e das 14h às 17h), o projeto busca complementar a educação formal, oferecendo um ambiente seguro e estimulante para o crescimento de meninos e meninas.

A iniciativa é completamente gratuita, reforçando o compromisso do projeto com a inclusão e o acesso à cultura, educação e ao esporte para todos.

"Acreditamos que o esporte tem um poder transformador. Através dele, não apenas formamos atletas, mas principalmente cidadãos conscientes e preparados para os desafios da vida. Em um país com grandes desigualdades sociais, essas iniciativas se tornam pilares para a construção de um futuro mais justo e promissor, oferecendo alternativas à ociosidade, combatem a evasão escolar, promovem valores como disciplina, trabalho em equipe, respeito e resiliência, contribuindo diretamente para a redução da vulnerabilidade social", afirma o coordenador do projeto, Felipe Espose.

O Craque do Amanhã é executado há 13 anos, através da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o patrocínio das empresas: Braskem, Transpetro, BMTE, Serac Group, Caixa Capitalização, Enel, Grupo Burguês, Laboratório B-Braun, White Martins, Unilever, B3, Oliveira Trust, State Grid, Grupo Biondi, Serac, Nubank, Google, Brascabo, Honda Hayasa, WLM Scania, Ecovias Rio Minas, Arcelor Mittal, Saint-Gobain, Quartzolit.

Como se inscrever

Para se inscrever , os responsáveis devem comparecer a uma das unidades do projeto com a documentação necessária para preencher a ficha de pré-inscrição.

Documentos exigidos (xerox):

* Documentação do responsável (CPF e Identidade)

* Conta de luz

* Identidade ou certidão de nascimento do aluno

* Riocard escolar (se tiver)

* Cartão do SUS (se tiver)

* Bolsa Família (se tiver)

* CPF (se tiver)

* Declaração escolar

* Atestado médico

A entrega da documentação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Nossas Unidades

UNIDADE ARSENAL - São Gonçalo - RJ

* Local: Igreja Congregacional em Arsenal

* Endereço: Rua Clodomiro Antunes da Costa, s/n – Arsenal – SG, ao lado do CIEP Zuzu Angel

* Telefone: (21) 98770-6097

UNIDADE NEVES - São Gonçalo - RJ

* Local: Colégio Municipal Ernani Faria

* Endereço: Rua Oliveira Botelho, 785 - Neves - SG

* Telefone: (21) 98897-0110

UNIDADE SARACURUNA - Duque de Caxias - RJ

* Local: CIEP Brizolão 228 Darcy Vargas

* Endereço: Avenida do Porto, nº 0 - Saracuruna

* Telefone: (21) 99148-0569

O critério de seleção para as vagas prioriza candidatos que morem perto da unidade do projeto e, preferencialmente, estudem na rede pública de ensino.

Para mais informações, entre em contato com a unidade mais próxima ou acompanhe as redes sociais do Projeto Socioesportivo Craque do Amanhã.