Em dia de falhas bisonhas, Flu perde de virada para o Palmeiras no Maracanã

Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense perdeu para o Palmeiras na noite desta quarta (23), no Maracanã. Os gols foram marcados por Cano, para o Flu, Maurício e Vitor Roque para o Porco. Com o resultado, o Tricolor dorme na oitava posição, com 20 pontos. O clube paulista chegou aos 29 pontos e atingiu a terceira colocação.

O jogo começou com o Fluminense tentando impor o ritmo de jogo, com o Palmeiras se fechando bem e buscando sair rápido. Mas as duas equipes não conseguiam ser eficientes em suas propostas. A primeira finalização da partida foi aos 24 minutos. Após escanteio, Cano dominou e bateu longe do gol de Weverton. Aos 29, Samuel Xavier entrou pela direita e arriscou. A bola desviou e foi parar em escanteio. Instantes depois, Freytes foi derrubado na área. Cano cobrou o pênalti e abriu o placar no Maracanã. O jogo seguiu o ritmo lento. No apagar das luzes, nos acréscimos do primeiro tempo, o Palmeiras empatou. Cruzamento na medida de Sosa para Maurício cabecear e contar com uma colaboração generosa de Fábio.

A etapa final começou com trocação. A primeira boa chance veio aos 5 minutos. Saída de bola errada do Tricolor e Vitor Roque teve grande chance frente a frente com Fábio, que evitou a virada Alviverde. Aos 17, outro erro na saída da defesa do Fluminense. Dessa vez Vitor Roque não perdoou e colocou o Palmeiras na frente do placar. O Tricolor voltou a chegar aos 25. Em boa tabela, Keno bateu na entrada da área, de primeira, mas muito longe do gol. O Palmeiras recuou as linhas e passou a esperar o Fluminense. Em bom contra-ataque, aos 35, Flaco Lopez foi travado por Thiago Silva. Aos 46, Thiago Silva achou Hércules entrando na área, mas o volante bateu à esquerda do gol alviverde. No penúltimo minuto, a bola sobrou para o zagueiro Freytes, na entrada da área, mas ele errou por muito. Fim de jogo, com vaias da torcida tricolor.

Agora o Fluminense visita o São Paulo, no Morumbis, no próximo domingo (27), às 16h. O Palmeiras recebe o Grêmio, no Allianz Parque, no sábado (26), às 21h.