Ayrton Lucas e Matheus Gonçalves, do Flamengo, entram no radar de times estrangeiros

O Flamengo viu o interesse de clubes do exterior aumentar em seus jogadores após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O clube se prepara para perder alguns nomes nesta janela de transferências. Recentemente, Ayrton Lucas e Matheus Gonçalves estão na mira de alguns clubes estrangeiros.

O lateral-esquerdo é desejo do Al-Nassr, da Arábia Saudita, como informou o jornalista Julio Miguel Neto. O nome do jogador foi indicado pelo novo técnico do clube, Jorge Jesus. A diretoria do clube de Cristiano Ronaldo debate internamente a contratação do atleta. Até o momento, Flamengo e o staff do jogador não foram procurados.

Ayrton Lucas está machucado. Ele sofreu uma lesão corto-contusa, que associa corte com contusão por pancada, na perna esquerda no duelo contra o São Paulo e desfalcou o time diante do Santos. A recuperação dessa lesão dura de duas a três semanas.

Já o meia está sendo monitorado de perto pelo Olympiacos, da Grécia, por indicação do departamento de scouting do clube. O Rubro-Negro também não recebeu qualquer tipo de contato da equipe grega até então.

Nesta semana, Matheus Gonçalves ficou próximo de ser vendido para o Cruzeiro. Os clubes chegaram a acordar a transferência, mas no último instante, o Fla desistiu do negócio. Ele não vem encontrando espaço com Filipe Luís e atua muitas vezes pelo time sub-20. Contra o Santos, ele foi relacionado, mas não saiu do banco.