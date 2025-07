Fluminense sofre com falta de eficiência no ataque e tem John Kennedy como esperança

John Kennedy pode ser a solução para a falta de gols do ataque do Fluminense - Foto: Marina Garcia/Fluminense

John Kennedy pode ser a solução para a falta de gols do ataque do Fluminense - Foto: Marina Garcia/Fluminense

Após a derrota para o Cruzeiro por 2x0 no Maracanã, na quinta-feira (17), o Fluminense voltou a demonstrar um problema que vem se repetindo ao longo da temporada. A equipe tem dificuldades de finalizar as jogadas, tanto no chute como no passe.

A partida contra os mineiros mostrou isso em cada período até o apito final. No começo, os comandados de Renato Gaúcho encontravam dificuldade para criar os lances. Com a ausência de Ganso, lesionado, o peso caía ainda mais sobre Jhon Arias, que se despediu dos torcedores neste jogo.

Na segunda etapa, o problema foi na finalização. Mesmo fazendo pressão e achando espaços para poder criar jogadas, os chutes do Fluminense foram todos pra fora ou acertando as traves da Raposa. O goleiro Cássio teve trabalho mesmo somente em um chute de longe do lateral-esquerdo Fuentes.

O insucesso passa pela má fase vivida pelos atacantes do Tricolor. E não é um problema recente. Desde a chegada de Renato Gaúcho, os meias e os laterais vem produzindo e contribuindo com os gols. Já os atacantes, não têm conseguido entregar o mesmo. O artilheiro nesse período é Serna, com cinco bolas na rede.

Leia também:

▶ Mulher é presa depois de comprar corrimão furtado por R$ 2 em Niterói

▶ Quase 1 milhão de famílias conquistam renda, deixam a pobreza e saem do Bolsa Família em julho

Ele é seguido por Cano, com quatro, que ficou boa parte do tempo sem atuar com uma lesão no joelho. Desde que voltou, o argentino só fez um gol: sobre a Inter de Milão nas quartas de final da Copa do Mundo. Everaldo, que é o responsável por substituir o ídolo da camisa 14, não vem conseguindo corresponder. O atacante não caiu nas graças da torcida e parece entrar em campo sem confiança para finalizar quando é necessário.

A solução pode ser caseira. Renato pediu reforços antes da Copa do Mundo de Clubes e Soteldo chegou. Mas, o mais recente "contratado" é John Kennedy. O atacante da base estava emprestado ao Pachuca, do México, e foi trazido de volta com participação do treinador. Antes de receber JK no Flu, Renato ligou para conversar com ele por vídeo.

"Disse 'futebol você tem, você precisa ter entrega, como seus companheiros estão tendo aqui'. Entrega no dia a dia, chegar no horário, treinar. Futebol ele (John Kennedy) tem, que é o mais importante de tudo. Pior seria se o jogador não tivesse as qualidades que ele tem. Prometeu que vai treinar, se entregar, ficar focado no trabalho. É o que eu queria ouvir. As oportunidades agora vão aparecer para ele, que tem que mostrar por que voltou para o Fluminense", disse Renato.

O atacante já treina com os companheiros desde a última quarta-feira (16) e deve estar regularizado para o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo (20), às 19h30 no Maracanã.