Flamengo recusa proposta da Roma por Wesley

O Flamengo recusou a primeira proposta da Roma pelo lateral-direito Wesley. O clube italiano ofereceu R$ 130 milhões pelo jogador. O atleta e o clube italiano já acertaram bases do contrato. O Rubro-Negro espera que os europeus subam o valor.

A Roma ofereceu 20 milhões de euros e mais 2 milhões de euros a depender de metas a serem cumpridas. Publicamente, o Fla disse que gostaria de negociar Wesley a partir de 30 milhões de euros.

Wesley já acertou o salário com a Roma para um contrato de cinco anos. Semanas atrás, os italianos sondaram a situação do lateral de 21 anos e intensificaram as conversas. As partes se acertaram antes dos italianos se acertarem com o Flamengo.

O lateral foi um pedido especial do técnico Gian Piero Gasperini, que faz pressão para ter o jogador. Ele era o comandante da Atalanta, que tentou a contratação de Wesley no ano passado. O treinador é um admirador do jovem.

Até o momento, Wesley disputou 134 jogos pelo Flamengo: 74 vitórias, 30 empates e 30 derrotas. O jogador marcou três gols com a camisa rubro-negra e conquistou Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022 e 2024), Supercopa do Brasil (2025) e Carioca (2024 e 2025).