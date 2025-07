Empresa de John Textor negocia a contratação de Danilo, e volante pode ir para o Botafogo

A Eagle Football, empresa de John Textor, negocia com o Nottingham Forest a contratação de Danilo, volante revelado pelo Palmeiras. Inicialmente, a intenção seria colocar o brasileiro no Lyon, mas o clube francês carrega limitações impostas pela Ligue 1 para contratar. Desta forma, a possibilidade que se abre é para o atleta jogar no Botafogo.

Aos 24 anos, Danilo é visto pela Eagle como um ótimo custo-benefício e, apesar do bloqueio por parte do Lyon, não quer perder a chance de contratá-lo em um valor baixo. O jogador pouco atuou no Forest na última temporada.

Dono do clube inglês, o grego Evangelos Marinakis, avisou a John Textor que o jogador brasileiro não está nos planos da equipe para o futuro e por isso está aberto a ouvir algumas propostas pelo atleta.

Lyon e Forest ficaram perto de concluir a negociação por Danilo há semanas, mas o negócio foi congelado após o time francês ter problemas financeiros no DNCG, órgão que controla as finanças no país. O clube chegou até a ser rebaixado, mas recorreu e jogará a primeira divisão na próxima temporada.

Apesar da liberação, o Lyon está com uma limitação na folha de pagamento e restrição de orçamento para contratações impostos pela própria Ligue 1. Caso a negociação com Danilo não seja viável para a França, uma possibilidade tentada para a Eagle é enviar o volante ao Botafogo até que o Lyon volte a se regularizar.

Mas, Danilo não está convencido sobre atuar no clube carioca. Ele é revelado pelo Palmeiras e carrega um grande carinho pelo Alviverde. O staff do jogador via com bons olhos a possível ida para o Lyon, mas não tem a mesma opinião em relação ao Glorioso.

Danilo foi negociado com o Nottingham Forest em 2022. Ele tem 62 jogos pelo clube inglês com seis gols marcados e quatro assistências.