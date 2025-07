Pela sétima vez desde sua chegada, Philippe Coutinho se lesiona e vira desfalque no Vasco

Coutinho se lesionou no duelo diante do Botafogo, no sábado (12) - Foto: Matheus Lima/Vasco

O meia Philippe Coutinho, do Vasco, sentiu dores na panturrilha durante a semana antes do clássico contra o Botafogo e jogou no sacrifício a partida no sábado (12). Após o duelo, ele foi cortado da viagem para Quito e retornou ao Rio de Janeiro.

Ele não encara o Independiente Del Valle, na terça (15), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Esta é a sétima vez que Coutinho enfrenta um problema médico desde que retornou ao Cruzmaltino. O jogo contra o clube equatoriano será a 11ª partida que o meia será desfalque por lesão desde o ano passado. A maior parte delas aconteceu em 2024.

No ano passado, o primeiro foi uma lesão na coxa esquerda, que o tirou de combate por três partidas. Quando se aproximou do retorno, ele contraiu covid-19 e desfalcou o clube por mais três partidas. Os dois problemas tiraram Coutinho dos jogos do Vasco do dia 5 de agosto até o dia 6 de setembro. Foi o período mais longo em que ele foi desfalque.

No fim de outubro, Coutinho teve fadiga muscular e ficou fora nos jogos contra o Bahia e o Botafogo pelo Brasileirão, na 31ª e na 32ª rodada do Brasileirão. Depois, o meia só voltou a desfalcar o Vasco em 2025, em uma rodada do Carioca, contra o Sampaio Côrrea, por um leve edema no músculo adutor da coxa esquerda.

No mês seguinte, o meia teve um edema no músculo adutor da coxa direita, durante partida contra o Flamengo. Ele não desfalcou o clube em nenhum jogo, já que o Vasco ficou sem atuar por um período após a eliminação no Campeonato Carioca.

A única vez em que o meia desfalcou o clube, depois disso, foi na partida contra o Ceará, em abril, por controle de carga, segundo o departamento médico vascaíno.